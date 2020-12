Albstadt Eigentlich sollte es ja bei einer Tasse Kaffee bleiben

Schon zu Beginn war ein junger Italiener in ihr Leben getreten – hätte sie einen anderen Berufsweg eingeschlagen, wäre ihr der spätere Ehemann vermutlich nie begegnet. Ettore Jannelli, am 19. Juli 1942 in Süditalien geboren und mit sieben Geschwistern aufgewachsen, war 1966 auf Empfehlung seiner Universität nach Deutschland gekommen, wo damals Lehrer gesucht wurden. In Augsburg erlernte er die deutsche Sprache, absolvierte erfolgreich die Prüfung in Stuttgart und erhielt zum 1. November 1966 eine Anstellung an der Tailfinger Bismarckschule – der Rektor hieß seinerzeit Nagler. Es war die Zeit, in der viele Italiener Arbeit in Deutschland suchten und fanden, und da nicht alle so sprachgewandt waren wie Ettore Jannelli, begleitete er regelmäßig Landsleute in die Betriebe, um zu dolmetschen – unter anderem ins Autohaus Maier. Die Tochter des Firmenchefs gefiel ihm auf Anhieb: "›Darf ich Sie wiedersehen?‹, hat er mich gefragt", erinnert sich Marika Jannelli. "Ja, aber nur zu einem Kaffee", habe sie geantwortet.

Es wurde dann doch etwas mehr als ein Kaffee – am 18. Dezember 1970 gaben Ettore und Marika Jannelli einander das Jawort. Seither sind 50 glückliche Ehejahre vergangen. 1973 wurde Tochter Angela, 1976 Tochter Antonia geboren; 1982 bezog die Familie ihr Eigenheim Unter Nank, wo die Jannellis heute noch zu Hause sind. Ettore Jannelli unterrichtete an diversen Schulen Italienisch; noch heute erhalten zwei der drei Enkeltöchter vom Opa Unterricht. Zudem war er über zwei Jahrzehnte Burgführer auf dem Zoller und ist seit 1979 vereidigter Dolmetscher. Sie tat es ihm 1981 nach; die Nachfrage seitens der Gerichte hat seither kontinuierlich zugenommen.