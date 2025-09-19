Albstadt ehrt verdiente Bürger: Bürgermedaille für Haller und Pflanz

Elf Jahre ist es her, dass zum letzten Mal verdienten Bürgern Albstadts höchste Auszeichnung, die Bürgermedaille, zuteil wurde – da sei es an der Zeit, befand Oberbürgermeister Roland Tralmer, dass sie endlich wieder einmal diese Möglichkeit nutze, ehrenamtlichen Einsatz zu honorieren. Dass sie inflationären Gebrauch davon mache, könne man ihr schwerlich vorhalten.

Wobei Tralmer – der zur Feier des Tages seine Amtskette aus dem Tresor geholt hatte – in seiner Laudatio auf Hans-Martin Haller, Axel Pflanz und Walter Spengler nicht verhehlte, dass Ehrungen dieser Art nicht unumstritten seien. Er sei anderer Auffassung: In Zeiten, da die Bedeutung des Ehrenamts zwar regelmäßig wortreich gerühmt werde, aber immer weniger Bürger bereit seien, Ehrenämter zu übernehmen, finde er es gerade wichtig, Bürgerinnen und Bürger zu ehren, die lange und intensiv ehrenamtlich gearbeitet hätten.

Warum aber Kommunalpolitiker und Verwaltungsleute? Auch er, so Tralmer, sei der Ansicht, dass die gewissenhafte Erfüllung der Amtspflichten eines Oberbürgermeister oder Dezernenten allein noch nicht für die Bürgermedaille der Stadt Albstadt qualifiziere. Andererseits sei die Ehrung von Personen, die politische Ehrenämter übernähmen, in einer Zeit, da sich die repräsentative Demokratie massiven Anfeindungen von innen wie von außen ausgesetzt sehe, ein bedeutsames und notwendiges Signal.

Hohe Ehrung für den früheren Ersten Bürgermeister Axel Pflanz Foto: Kistner

Im übrigen aber hätten sich die drei zu Ehrenden weit über das hinaus, was ihnen der Beruf auferlegt habe, für die Allgemeinheit und die Stadt eingesetzt. Hans-Martin Haller, der Bäckermeister, studierte Historiker und langjährige Gymnasiallehrer, habe nicht nur als Oberbürgermeister, sondern auch als Gemeinde- und Kreisrat sowie als Landtagsabgeordneter Albstadts Wohl zu mehren gesucht. Er habe sich als Brückenbauer zwischen Verwaltung und Bürgerschaft betätigt und dabei Verlässlichkeit, Sachkenntnis und den Mut zu schwierigen Entscheidungen an den Tag gelegt.

Axel Pflanz genießt den Ruf,„Albstadts Lexikon“ zu sein

Axel Pflanz ist genau zwei Tage älter als Haller – beide wurde im August 76 Jahre alt – und genau wie er gebürtiger Tailfinger. Er war erst Stadtinspektor im Ebinger Rathaus, nach der Stadtgründung – an der er maßgeblichen Anteil hatte – dann persönlicher Referent von Albstadts erstem Oberbürgermeister Hans Pfarr, später Hauptamtsleiter und schließlich Erster Bürgermeister. Ein bürgernaher Bürgermeister, wie Tralmer hervorhob – Pflanz habe stets „gesehen, wo’s fehlt“. Ehrenämter? Jede Menge, Tralmer präsentierte eine – unvollständige – Auflistung von Vereins- und Aufsichtsratsposten: Freunde Kunstmuseum Albstadt, Kammerorchester Ebingen, WBG Tailfingen, DRK Zollernalb, Volksbank Tailfingen – die Liste ließe sich beliebig verlängern. Nicht zu vergessen: Pflanz werde zurecht als „Lexikon Albstadts“ bezeichnet. Für alle, die Fragen zur Albstädter Stadtgeschichte hätten, sei er die erste Wahl.

“Das Kloster sähe ohne Sie recht anders aus“

Dritter im Bunde der Geehrten war Walter Spengler, über viele Jahre Kreisrat, Margrethausener Ortschaftsrat und in den drei Jahren zwischen der Eingemeindung Margrethausens und der Gründung Albstadts auch Ebinger Gemeinderat. Dazu langjähriger DRK-Bereitschaftsarzt, Kreisvorsitzender des Hartmannbundes und Aktivist in den Fördervereinen des Gymnasiums Ebingen und des Klosters Margrethausen – letzteres , so der OB, „sähe ohne Sie heute anders aus“. Von Walters Spenglers Stehvermögen lege nicht zuletzt der Umstand Zeugnis ab, dass er mit über 80 immer noch praktiziere, was in Zeiten des Ärztemangels per se verdienstvoll sei.

Walter Spengler freut sich – er ist der Dritte im Bunde der Geehrten. Foto: Kistner

Tralmer ließ dem Dank an die Geehrten den an ihre Familien folgen; das letzte Wort des Abends überließ er einem von ihnen: Axel Pflanz richtete einen Appell an alle Albstädter: „Bringen Sie sich ein! Es lohnt sich!“