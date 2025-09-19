Albstadt ehrt verdiente Bürger: Bürgermedaille für Haller und Pflanz

Alt-Oberbürgermeister Hans-Martin Haller, der frühere Erste Bürgermeister Axel Pflanz und Walter Spengler aus Margrethausen haben die Bürgermedaille der Stadt Albstadt erhalten.
Elf Jahre ist es her, dass zum letzten Mal verdienten Bürgern Albstadts höchste Auszeichnung, die Bürgermedaille, zuteil wurde – da sei es an der Zeit, befand Oberbürgermeister Roland Tralmer, dass sie endlich wieder einmal diese Möglichkeit nutze, ehrenamtlichen Einsatz zu honorieren. Dass sie inflationären Gebrauch davon mache, könne man ihr schwerlich vorhalten.