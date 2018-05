Albstadt Ehrennadeln honorieren Einsatz für den Sport

Der langjährige Schatzmeister der Schützengesellschaft Ebingen, Martin Türk, nahm als Zeichen des Danks für sein außerordentliches Engagement aus den Händen von Oberschützenmeister Frank Bogenschütz das SGE-Verdienstkreuz mit Eichenlaub in Empfang. Mit der Vereinsehrennadel in Silber wurden Patrick Stroppel und Marcus Löffler ausgezeichnet, die Ehrennadel in Bronze ging an Nadine Gabel und Hans-Jürgen Reinhardt. Mit der SGE-Schützenschnur in Gold wurden Daniel Hildt, Christian Pataki und Thorsten Bouillon bedacht; zahlreiche Schützen erhielten die Wiederholungseichel zur Schützenschnur.

Zuvor hatten der Oberschützenmeister und die anderen Amtsträger ihre Jahresberichte erstattet, in denen Erfolge und Probleme der Schützen gleichermaßen zur Sprache kamen. Die Mitgliederversammlung beschloss einstimmig, die Planung für eine Erneuerung des Luftdruckwaffenstands weiter zu verfolgen.