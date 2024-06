1 Das Ehepaar war mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. (Symbolbild Foto: David Inderlied/dpa

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Albstadt ist das Ehepaar nun an den Folgen des Unfalls verstorben.









Eine 82-jährige Autofahrerin und ihr 86 Jahre alter Mann sind nach einem Unfall in Albstadt (Zollernalbkreis) gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag der Mann, der als Beifahrer im Wagen saß, am Sonntag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Seine Frau war bereits am Samstag infolge des Unfalls in einer Klinik gestorben.