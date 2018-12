Albstadt Echt tierischer Sprachunterricht

Der Besuch hatte auch etwas mit alltagsintegrierter Sprachbildung zu tun, denn Interesse und Neugier für ein Thema seien auch immer Anlass, miteinander zu reden, heißt es in einer Pressemitteilung. Lernen in Zusammenhängen sei nachhaltig, und so entschieden sich Hatice Cakir und Daniela Fabiano-Belec, ihre Schützlinge direkt vor Ort mit all dem zu konfrontieren, was sie im Vorfeld mit den Kindern anhand von Bilderbüchern, in Gesprächen und beim Basteln erarbeitet hatten.

Mit vielen Informationen über artgerechte Tierhaltung und Produktherstellung beantwortete der Hofbesitzer die Fragen der Kinder und Eltern fachkompetent – und erweiterte damit gleichzeitig deren Wortschatz.