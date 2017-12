Albstadt Ebinger Skilift bereit für die Zukunft

Parallel dazu ist gestern noch eine weitere Schneelanze modernster Bauart am Ebinger Skilift eingetroffen, eine Weitwurflanze, die ebenfalls sofort eingesetzt werden soll – im WSV hofft man, dass sich mit ihr der Steilhang im oberen Bereich des Degerwand-Skihangs besser als bisher beschneien lässt, und ist sehr gespannt auf Resultate. Sollten sich die beiden neuen Beschneiungssysteme in diesem Winter im Testeinsatz bewähren, dann wäre dies das Signal für den WSV Ebingen, elf Jahre nach der Einführung der maschinellen Beschneiung ein neues Kapitel in Sachen Beschneiungstechnik aufzuschlagen. Ziel und Vision für die "Skiwelt Ebingen" ist der vollautomatische Ausbau aller Lanzen, mit modernster Technik und Temperatursensoren. Und die älteren Lanzen? Bleiben weiter im Einsatz – beim WSV geht man davon aus, dass der Skibetrieb am Ebinger Skilift spätestens mit dem Beginn der Weihnachtsferien anlaufen kann.