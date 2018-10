Restlos begeistert von der polnischen Königsstadt Krakau sind 45 Ebinger Gymnasiasten nach einer einwöchigen Studienfahrt mit Stadtführung in der pittoresken Altstadt mit dem Burgviertel Wawel sowie einer Besichtigung des jüdischen Viertels Kazimierz. Mit ihren Begleitlehrern Bernd Maier und Klaus Rauer befassten sich die Schüler auch mit der dunklen Vergangenheit Polens im Nationalsozialismus. Die Besuche des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau sowie der Emaillewarenfabrik Oskar Schindlers machten Geschichtsunterricht lebendig. Am letzten Tag ihrer Reise sahen die Schüler drei der 245 Kilometer umfassenden Stollen des Salzbergwerks in Wieliczka, das seit 1978 zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Die unterirdischen Seen und Kapellen sowie Statuen und Bilder, allesamt aus Salz hergestellt, machten großen Eindruck. Foto: Ramsperger