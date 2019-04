Albstadt-Ebingen Kita-Neubau: Eröffnung erst ein Jahr später

Ein kurzer Rückblick: Im Sommer 2017 wurde in der Kita eine "Mäuseinvasion" festgestellt: Kinder und Erzieherinnen mussten kurzfristig umquartiert werden. Die Gruppen fanden zunächst bei den Kollegen der Friedenskirche Unterschlupf, seit Oktober 2017 kommen sie in einem Gebäude in der Gartenstraße unter. Dort ist es sehr beengt: Der kleine Außenbereich des Übergangsquartiers besteht lediglich aus Sand und Teer und muss mit der Außengruppe des Städtischen Kindergartens geteilt werden. Eltern und Erzieherinnen sowie Kinder hofften deshalb, dass sie bald zurück in die Leipziger Straße ziehen können. Diese Hoffnung ist nun zerschlagen.

So geht aus einer Drucksache des Gemeinderates hervor, dass die Inbetriebnahme erst für 2022 vorgesehen ist. Konkret heißt es dort: "Der Abbruch des Bestandgebäudes ist beauftragt und die Planung des Neubaus gefertigt. Die Inbetriebnahme ist für Januar 2022 vorgesehen." Ursprünglich war ein Einzug für Dezember 2020 geplant.

Stadt will keine Auskunft erteilen