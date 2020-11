Albstadt-Ebingen Exhibitionist entblößt sich mehrmals

Am Samstagvormittag ließ der Mann am Bürgerturmplatz gegen 10.40 Uhr wieder seine Hosen herunter und entblößte sein Glied. Eine Streife entdeckte ihn kurze Zeit später in der Nähe einer Drogerie. Nach einer kurzen Flucht wurde der Mann im Bereich der Kirchgrabenschule gefasst.

Am Montagmorgen fiel der 26-Jährige erneut mehreren Passanten auf, da er nackt auf dem Bürgerturmplatz stand und sein Geschlechtsteil in den Händen hielt. Der Mann konnte kurz darauf noch in der Nähe von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er im Laufe des Montags in eine Fachklinik eingewiesen.