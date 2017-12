Albstadt Ebingen: CT-Scanner bereits im Einsatz

Diagnostik soll ausgebaut werden

Sein Kollege, Oberarzt Helmut Eier, will die bildgebende Diagnostik vor allem im Bereich Kardiologie ausbauen. "Bei der Untersuchung der Herzkranzgefäße kann die Computertomografie als eine nicht invasive Alternative zu Kathetern eingesetzt werden", erklärt Eier. Der Vorteil dabei: Die CT-Methode erspart den Patienten nicht nur die arterielle Punktion, die Untersuchung dauert auch nur acht bis neun Sekunden. "So lange kann jeder Patient Luft anhalten", findet Eier. Und gerade darauf kommt es an: Die Qualität der Bilder ist dann optimal, wenn das Herz für einen kurzen Moment stillsteht und sich nicht bewegt.

"Es ist ein großer Innovationsschritt für das Klinikum", betont Geschäftsführer Gerhard Hinger. Auch Landrat Günther-Martin Pauli freut sich, dass "der Kreis vor einem Jahr eine vernünftige Entscheidung getroffen hat". Diese Entscheidung zeige, sagt Pauli, dass der Landkreis mit seinen Häusern verantwortungsbewusst umgehe.

Eine andere wichtige Entscheidung – die in der Debatte ums Zentralklinikum – steht bekanntlich noch bevor. Pauli unterstreicht: "Die gesundheitliche Versorgung ist uns eine Herzensangelegenheit, und für unser Klinikum wollen wir die bestmögliche Ausstattung." Das neue CT-Gerät, das in Albstadt nun den stationären und Notfallpatienten zur Verfügung steht, wird am Mittwoch, 17. Januar, ab 17 Uhr im Konferenzraum des Klinikums offiziell vorgestellt.

(tz). Bei der Computertomografie (CT) dreht sich eine rotierende Röntgenröhre um den liegenden Patienten. Die Röntgenstrahlen durchdringen den Körper und werden je nach Dichte des Gewebes unterschiedlich stark abgeschwächt. Die detaillierten Schnittbilder werden im Anschluss von Radiologen ausgewertet.