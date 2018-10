Albstadt Eberhard Götz bleibt Vorsitzender

Aus seiner Sicht war das Jahr von einigen nicht alltäglichen Ereignissen und Hürden geprägt. Dazu gehörte ein enormer Schriftwechsel zu einem inzwischen eingestellten Verfahren gegen ein Vereinsmitglied. Ein weiterer Wermutstropfen für Götz war die vorübergehende Schließung des "Hornaustüble" im Mai 2016.

"Mit dem im Vorjahr aufgezogenen neuen Pächterehepaares haben wir einen guten Griff getan", so der Vorsitzende. Arbeiten am Gebäude stehen an, Götz nannte die Dachsanierung und die Heizungserneuerung mit größerem finanziellem Aufwand. Bezüglich der Mitarbeit im Verein appellierte er an die Mitglieder, mehr Unterstützung zu leisten.

Einen detaillierten Finanzbericht verlas Rainer Butz. Aus den Berichten der Abteilungen ging ein reges Geschehen hervor. Die Schützen, so Reinhard Bärtle, nahmen mit Mannschaften an der Kleinkaliber- und Luftgewehrrunde mit guten Ergebnissen teil. Für die Schießanlage wurden sieben vollelektrische Bahnen für 16 000 Euro eingebaut.