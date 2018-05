Auf Einladung des Musikvereins Laufen treten am Freitag, 15. Juni, wieder "Dui do on de Sell" in der Laufener Festhalle auf. Doris Reichenauer und Petra Binder präsentieren diesmal ein "Best-of"-Programm, dass die Lieblingszenen des Publikums aus über 15 Jahren vereint. Im Vorverkauf gibt es nur noch wenige Karten direkt beim Verein – entweder bei Günter Maier, Laufen oder Thomas Bolkart, Margrethausen – , an der Abendkasse gar keine mehr. Foto: Miller