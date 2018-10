Albstadt-Tailfingen. Der Bär Balou und sein Freund Mowgli tanzen am Donnerstag, 1. November, ab 16 Uhr im Thalia-Theater, wenn dort das Musical "Das Dschungelbuch" aufgeführt wird. An der Inszenierung des Theater Liberi haben aber auch jung gebliebene Erwachsene ihren Spaß, versprechen die Veranstaltung der jungen Kulturwoche #kulturundso, die Kinder ab vier Jahren zur Aufführung einladen. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist Information Albstadt, Telefon 07431/160-12 04, für 17, 20 und 22 Euro, ermäßigt 15, 18 und 20 Euro.