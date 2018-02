Das Pyjamaschwimmen hat an der Onstmettinger Schillerschule inzwischen Tradition – auch in diesem Jahr kamen viele "Schlafmützen" aus den Klassen 3a und 3b zum Nachmittagsschwimmen mit Karin Gottlieb und Brigitte Wilke ins Hallenbad. "Narr" Achim Junker führte eine Polonaise im Wasser an, Karin Gottlieb organisierte lustige Spiele mit Wasserbomben, und die Schüler der Sani-AG passten gut auf – so war man für alle Fälle gerüstet. Übrigens besuchten auch mehrere Schüler aus früheren Jahrgängen den Schwimmnachmittag. Foto: Wilke