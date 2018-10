Albstadt Dreifacher Nutzen

Katrin Hödl, Kirchenpflegerin der Gesamtkirchengemeinde Ebingen und Geschäftsführerin der Kirchlichen Sozialstation Albstadt, informierte die Kommunalpolitiker darüber, wie die Angebote der Tagespflege die häusliche Pflegesituation stabilisierten, da pflegende Angehörige durch sie Auszeiten nehmen könnten. 20 Betreuungsplätze für alle Pflegegrade bietet die im Juli eröffnete Einrichtung Am Markt, die gleichzeitig einen Leerstand in der Innenstadt wiederbelebt hat und individuelle ressourcenorientierte Betreuung anbietet. Freitags kaufen die Tagesgäste auf dem Wochenmarkt ein und kochen gemeinsam. Unterstützt wird das motivierte Betreuerteam von ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Katrin Hödl bedauerte, dass noch kein Versorgungsvertrag mit auskömmlichen Pflegesätzen mit den Pflegekassen abgeschlossen worden sei: "Pflege hat keine Lobby. Die Realität sieht anders aus als in der Politik dargestellt."

Um Betreuung ging es auch im zweiten Teil der Veranstaltung. Die Schaffung von ausreichenden, qualitativ hochwertigen Kitaplätzen sehen die Freien Wähler als dringend erforderlich an, wie Fraktionschefin Manuela Heider betont. Obwohl die Stadt in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen habe, sei der Bedarf größer als das Angebot. Der neue geschäftsführende Pfarrer der Kirchengemeinde Tailfingen, Johannes Hartmann, betonte in der Diskussion die Bedeutung der engen Kooperation der Träger. Etwa ein Drittel der Kitaplätze in Albstadt trägt die evangelische Kirche.