Albstadt-Ebingen. Der HGV Ebingen veranstaltet ab Freitag, 15. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 17. Dezember, seinen diesjährigen Weihnachtsmarkt. Er beginnt in der Fußgängerzone Untere Vorstadt und setzt sich über den Kurt-Georg-Kiesinger-Platz und die Fußgängerzone Bahnhofstraße in die Fußgängerzone Marktstraße und zur Oberen Vorstadt fort. Ab Donnerstag, 14. Dezember, bis 10 Uhr am Montagmorgen, 18. Dezember, können die Bushaltestellen Bürgerturm in der Fußgängerzone Bahnhofstraße nicht mehr angefahren werden. Ersatzhaltestellen sind in der Gartenstraße vor Gebäude 16 und an der Osttangente in Höhe des Treppenaufgangs zur Bitzer Steige. Den Besuchern des Weihnachtsmarktes stehen der Parkplatz Bahnhof und die Tiefgarage Bürgerturm ab 12 Uhr am Freitag, 15. Dezember, kostenlos zur Verfügung.