Albstadt-Margrethausen. "Rock meets Trödel" heißt es an drei Abenden im Juwel in Margrethausen. Am Donnerstag, 20. September, findet von 20 bis 23 Uhr eine Jam-Session mit Theo-Live statt. Lieder und Texte von und über Michael Ende präsentiert Rainer Markus Wimmer am Samstag, 22. September, ab 20 Uhr. "Beefy und Otto" sind am Samstag, 29. September, ab 21 Uhr zu Gast.