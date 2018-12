Albstadt Drei Karambolagen auf einmal

Albstadt (janö). Gleich drei Unfälle hielten am Montagabend Albstadts Polizei und Feuerwehr in Atem. Der schwerste ereignete sich gegen 18.30 Uhr am östlichen Laufener Ortsausgang; bei ihm wurden zwei Personen leicht verletzt. Laut Polizei hatte die Fahrerin eines aus Richtung Balingen kommenden Kleinwagens diesen wegen einer Verkehrsstockung nach links gezogen und war mit solcher Wucht mit einem entgegenkommenden Transporter kollidiert, dass dieser in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Kleinwagen wurde abgewiesen und touchierte den hinter ihm fahrenden Wagen, so dass der ebenfalls von der Straße abkam. Ein weiterer, aus Richtung Lautlingen kommender Wagen bremste rechtzeitig; sein Hintermann bemerkte das aber zu spät und fuhr auf. Die Fahrer des Kleinwagens und des Transporters wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls musste die B 463 voll gesperrt werden.