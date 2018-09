Albstadt Drei Blitzer samt Personal

Damit Autofahrer sicher sein können, wo sie parken dürfen, sollen die Parkierungsflächen durch farbliche oder bauliche Maßnahmen zweifelsfrei gekennzeichnet werden. Auch dieser Beschluss fiel bei einer Enthaltung. Über die Beschlussvorschläge, das Parkleitsystem auf das Hufeisen auszudehnen und die Sperrpoller zwischen den Gebäuden der Deutschen Bank und der Sparkasse so weit in den Landgraben hinein zu versetzen, dass es nicht mehr möglich sein wird, dort Rettungswege zuzuparken, mussten die Stadträte nicht abstimmen.

Schließlich wird nach dem gescheiterten Versuch, Kompromissvorschläge zugunsten von Kurzzeitparkern durchzusetzen (wir berichteten), nun der Beschluss vom September 2017 umgesetzt. Und der besagt, dass nur noch Anwohner im Hufeisen parken dürfen. Was gleichzeitig bedeutet, dass auch nur Anwohner hineinfahren müssen.

Um all das künftig schärfer überwachen zu können und zudem durch die Ausdehnung mobiler Geschwindigkeitskontrollen den Rasern das Leben schwer zu machen, braucht das Ordnungsamt mehr Personal. Die Zustimmung zum entsprechenden Beschlussvorschlag haben die Stadträte ebenfalls in der Sitzung am Donnerstag erteilt. Zwei Vollzeitstellen mehr bekommt das Ordnungsamt 2019 für den Gemeindevollzugsdienst, eine Stelle mehr für die Bußgeldstelle, deren Sachgebietsleiter künftig eine 85-Prozent- statt einer 71-Prozent-Stelle innehaben wird.

Öffentlich ausschreiben will die Verwaltung auch die Fremdvergabe mobiler Tempokontrollen – und noch 2018 damit anfangen. Um das finanzieren zu können, war ein Haushaltsvorgriff nötig, den die Gemeinderäte genehmigt haben.

Nicht zuletzt stimmte das Gremium zu, drei stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen – so genannte Blitzer – aufzustellen: einen in Lautlingen, einen in der Schillerstraße und einen in der Berlinerstraße. 250 000 Euro stellt der Gemeinderat dafür bereit. Weitere 15 000 Euro fließen in fünf neue Geschwindigkeitsanzeigetafeln.