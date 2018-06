Albstadt Drei Autos krachen bei Unfall ineinander

Gegen 12.45 Uhr mussten zwei Autos, ein Honda und ein Hyundai, vor der Einmündung der Poststraße in die Untere Vorstadt verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrer eines nachfolgenden BMWs erkannte die Situation zu spät, fuhr auf und schob die beiden Fahrzeuge ineinander.

Der 19-jährige Unfallverursacher und die 51 Jahre alte Hyundai-Fahrerin verletzten sich leicht. Die 51-Jährige kam per Rettungswagen ins Zollernalb-Klinikum Albstadt. Der Hyundai war so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst verständigt werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 11.500 Euro.