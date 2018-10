Albstadt Dornröschen hat Mundgeruch

Albstadt-Ebingen. Rena Schwarz versetzt Rotkäppchen in den Spessart, nach Sachsen, nach Ostwestfalen, verleiht ihm mit dem jeweiligen Dialekt ein besonderes und komisches Timbre. Schneewittchen rappt sie und macht aus "Spieglein an der Wand" einen eindrucksvollen Refrain. Sie untersucht, welche Märchen und ihre Aussagen heute für wen passen, ordnet "Tischlein deck’ dich" gestressten Hausfrauen zu, den "Knüppel aus dem Sack" den Politikern. Die Kabarettistin untersucht die Märchen genau:ob sie glaubhaft waren, als sie gesammelt wurden, und ob sie noch in die heutige Zeit passen.

"Rapunzel" müsste, gemessen an der Länge ihrer Haare, uralt gewesen sein und somit nicht mehr begehrenswert. Nach hundertjährigem Schlaf müsste Dornröschens Mundgeruch jeden Freier abgestoßen haben. "Hänsel und Gretel" würden sich heute nie mehr im Wald verlaufen – die hätten ein Smartphone. Außerdem würde die arme Hexe sie wegen Sachbeschädigung an ihrem Haus verklagen. In einer modernen Version müsste der arbeitslose Vater die Kinder im Hamburger Rotlichtmilieu aussetzen, und die Hexe wäre dann eine gutmütige Prostituierte, die den armen Kindern hilft.

Hexen reiten heute auf dem voll technisierten Besen