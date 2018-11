Albstadt Dorado für Schnäppchenjäger

Schneesportbegeisterte aus Nah und Fern haben Gelegenheit, bei der Ski- und Snowboardbörse gut erhaltene Gebrauchtware aus privater Hand oder Neuware wie Restposten und Auslaufmodelle von lokalen Sportfachhändlern zu erwerben.

Bei der ehrenamtlich organisierten Veranstaltung wird ein umfangreiches Sortiment an Alpin-Carver-Skiern, Snowboards, Langlaufsets, Skischuhen, Boots, Zubehör wie etwa Helmen, Protektoren, Handschuhen und Skistöcken sowie an Ski-, Snowboard- und Langlauf-Bekleidung für alle Altersklassen angeboten. Der Veranstalter erwartet wie in den vergangenen Jahren mehr als 5000 Artikel. Die 70 ehrenamtlichen, vom Fachhandel geschulten Helfer sorgen für reibungslosen Ablauf und stehen den Gästen beratend zur Seite. Der Wintersportverein Ebingen verweist auf die 70-prozentige Verkaufsquote bei Gebrauchtartikeln in den vergangenen Jahren. Sehr gefragt sind laut WSV unter anderem Kinderausrüstungen.

Öffnungszeiten sind am Freitag von 14 bis 20 Uhr für Annahme und Verkauf sowie am Samstag von 9 bis 16 Uhr für den Verkauf. Erlösauszahlung und Warenabholung ist am Samstag bis 17 Uhr.