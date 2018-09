Albstadt Donnerstags lädt Retzlaff zum Rätseln ein

Der zweite Termin am 11. Oktober steht ganz im Zeichen der berühmten Entdecker – im Vorgriff auf den Kolumbustag am 12. Oktober. Denn alles, was die Menschen kennen, ohne es erfunden zu haben, wurde entdeckt. Und manche Menschen wurden durch ihre Entdeckungen sogar berühmt.

"Zehn" lautet das Thema am 18. Oktober – dem 18. Tag des zehnten Monats. Die Fragen drehen sich um die Zahl selbst und ebenso um Dinge, die – wie etwa Finger – in Zehnergruppen existieren. Am 25. Oktober hat die Schlussrunde wie immer die Nachrichtenlage des zu Ende gehenden Monats zum Thema.