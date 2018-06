Albstadt Diesmal jubeln alle Italiener für Mexiko

Am Sonntag drücken also alle Italiener aus Solidarität zur Chefin "El Tri", der mexikanischen Elf in den dreifarbigen Trikots, die Daumen. Dazu gibt es Nachos und Guacamole, und Maria Santos-Pesare, der es in Deutschland "noch nie zu warm" war, noch nicht einmal jetzt in der Endphase ihrer vierten Schwangerschaft, hofft, "dass wir draußen schauen können".

"Ich bin Realistin", sagt sie mit Blick auf das Spiel gegen ihr Wahlheimatland. "Ein Unentschieden wäre für Mexiko schon ein Gewinn." Wobei sich das Team gegen große Mannschaften meist besser geschlagen habe als gegen die weniger starken. "Von ganzem Herzen" wünscht sie sich, dass Mexiko diesmal über das Achtelfinale hinaus kommt. Nur einmal, 1970 zu Hause, hat "El Tri" es ins Viertelfinale geschafft, und vielleicht stehen die Chancen auch 2026 besonders gut, wenn die WM in Mexiko, den USA und Kanada ausgetragen wird.

Sollte ihr Team allerdings wieder "so tragisch" verlieren wie meist bei Weltmeisterschaften, etwa 2014 in Brasilien gegen die Niederlande, als Arjen Robben sich kurz vor dem Schlusspfiff spektakulär fallengelassen habe und einen Elfmeter für die Oranjes herausholte, dann weiß Maria Santos-Pesare, wem sie im Anschluss die Daumen halten wird: "Der ›Mannschaft‹ natürlich – schließlich sind wir in Deutschland. Das dürfen wir nicht vergessen!"