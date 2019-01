Albstadt Dieb geht Polizei Jahre nach der Tat ins Netz

Laut einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hechingen und der Bundespolizeiinspektion Konstanz ist der Mann bereits am vergangenen Donnerstag am Grenzübergang in Bietingen festgenommen worden.

Der Mann, gegen den ein Haftbefehl des Hechinger Amtsgerichts aus dem Jahr 2011 bestand, habe vermutlich nicht mehr mit seiner Festnahme gerechnet, heißt es in der Mitteilung. Dass es doch noch dazu kam, hat er einer Routinekontrolle durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz zu verdanken.

Der 35-Jährige war als Reisender in einem Fernbus aus Grenoble in Richtung Warschau unterwegs. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen eines "besonders schweren Falls von Diebstahl" bestand.