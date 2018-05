Albstadt Die Zukunft ist ungewiss

Gleichzeitig lässt die Stadt laut Oberbürgermeister Klaus Konzelmann "ergebnisoffen" untersuchen, wie sich die Trasse der Talgangbahn, 8,2 Kilometer lang zwischen Ebingen und Onstmettingen, anderweitig sinnvoll verwenden ließe. Dass die Brücken in der Neuweiler Straße in Tailfingen und in der Unteren Vorstadt in Ebingen zu marode sind, als dass sie weiter genutzt werden könnten, steht laut Konzelmann fest.

Der Erste Bürgermeister Anton Reger gibt außerdem zu bedenken, dass die Rechnung für den Betrieb der Talgangbahn noch obendrauf komme. "Erst wenn die Standardisierte Bewertung vorliegt, kann man Aussagen treffen, wie sich die Kosten auf den Fahrpreis auswirken würden" – von diesem hänge letztlich auch die Zahl der Nutzer ab.

Die Befürworter einer Reaktivierung um Albrecht Dorow seien bei ihm gewesen und hätten es begrüßt, dass der Gemeinderat sich erst positionieren wolle, wenn alle Zahlen auf dem Tisch liegen und feststehe, ob die Talgangbahn nach den Vorgaben von Bund und Land auch heute noch als förderfähig eingestuft werden könne, betonte Konzelmann, dem es wichtig ist, dass der Landkreis die Elektrifizierung der Zollernbahn nicht von der Reaktivierung der Talgangbahn abhängig macht.