Albstadt Die Zeit des Umfallens

Im Gemeinderat und bei der Stadtverwaltung schwimmen sie gegen den Trend: Reihenweise fallen sie um. War es im September noch CDU-Fraktionschef Roland Tralmer gewesen, der von seinem Appell im Jahr zuvor, zur unpopulären Entscheidung für reines Anwohnerparken im Ebinger "Hufeisen"-Viertel zu stehen und sie "nach außen selbstbewusst zu vertreten", nichts mehr wissen wollte, ist es nun Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, der zurückgerudert ist. Noch keine vier Wochen ist es her, dass er verkündet hatte: "Bevor das umgesetzt und das Parkleitsystem in Betrieb ist, verhandle ich das Thema nicht mehr." Nun hat Konzelmann doch der CDU-Forderung nachgegeben und die Umsetzung des Beschlusses für reines Anwohnerparken ausgesetzt. Begründung: Derzeit laufe eine Petition beim Landtag, und so lange dürften eben keine neuen Fakten geschaffen werden.

Wenn dem so und diese Regel bindend ist, dann hätte es die Stadtverwaltung sein müssen, die das Thema auf die Tagesordnung setzt, nicht die CDU. Denn nur noch Anwohnerparken zu erlauben, wäre tatsächlich eine Veränderung gegenüber dem Ist-Zustand, der 15 Monate nach dem – damals fast einstimmigen – Beschluss vom September 2017 noch immer gilt. Die Auswirkungen kann jeder Interessierte – trotz verstärkter Kontrollen – beobachten: Wildes Parken auf Gehwegen und in Rettungszufahrten, vor allem abends, während der schöne neue Parkplatz Langwatte nicht einmal zur Hälfte ausgelastet ist.

Der "Hufeisen"-Bewohner, der die Petition eingereicht hat, hat damit – ungewollt und zumindest vorerst – jenen in die Hände gespielt, die am liebsten alles beim Alten belassen möchten. Die Anwohner jedenfalls schauen wieder in Röhre: Schon am Freitagmorgen war das große Transparent verschwunden, das reines Anwohnerparken ab 1. Januar 2019 angekündigt hatte. Ach, handelte die Stadt doch immer so flink wie in diesem Fall!