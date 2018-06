Albstadt Die Wirkung des Heilwassers

Albstadt/Lourdes. "Nach ein paar Tagen habe ich mich gefühlt wie Johannes der Täufer", sagt Heldemar Paul lachend: Einmal mehr war er zusammen mit Karl Weishaupt in Lourdes, um dort Pilgern aus aller Welt, vor allem Kranken, zu helfen und in den Bädern tätig, wo mancher deutsche Pilger doch gestaunt habe, auf einen deutschsprachigen Helfer zu treffen.

Denn sprachlich geht es am französischen Wallfahrtsort zuweilen zu wie einst beim biblischen Turmbau zu Babel: Zusammen mit Jean Carlo aus Italien und Pedro aus Spanien sowie weiteren Helfern kümmerte sich der Krankenpfleger, der auch als Albstädter Nikolaus bekannt ist, in vier Gruppen um die Pilger, die in das als wundertätig geltende Wasser eintauchen wollen.

Ihr Tag beginnt um 8.15 Uhr mit einer Andacht im Inneren der Bäder mit Blick auf eine Muttergottesstatue und einem "Ave Maria" in mehreren Sprachen. Von 9 bis 16.30 Uhr sind die sechs Badekabinen mit Wasserbecken aus Marmor dann für die Besucher geöffnet, die sich bis zur Unterwäsche ausziehen und ins elf Grad kalte Wasser eintauchen. Mit Wasser aus einem Behälter dürfen sie außerdem Gesicht und Kopf benetzen und sogar davon trinken, ehe sie sich wieder ankleiden – ohne sich vorher abzutrocknen.