Albstadt Die Volkspartei ist kein Auslaufmodell

Albstadt-Lautlingen. Sollte dem Stadtverbandsvorsitzenden das kommunalpolitische Hemd näher sein als der europäische Rock, dann behielt er das am Freitagabend für sich – beide Wahlen, erklärte Tralmer, seien wichtig; in beiden gelte es, Terrain gegenüber dem politischen Gegner gutzumachen. Wer das ist? Zuerst einmal die AfD: Tralmer warnte eindringlich davor, das europapolitische Rad zurückzudrehen, sich auf nationale Eigenbrötlerei zu verlegen und so "das Geschäft von Trump und Putin" zu machen. Den Kommunalwahlkampf will er allerdings erklärtermaßen auch gegen eine "Basta-Politik" führen, die seiner Ansicht nach in jüngster Zeit im Rathaus Albstadt eingerissen ist. Mitte Februar soll die Liste der CDU stehen, und obgleich – wie Tralmer versicherte – noch Plätze zu vergeben sind, präsentiert sich der Staatsverbandschef schon jetzt mit breiter Brust: "Wir haben gute Kandidaten."

Der Vertreter der Stadt ging nicht auf das Stichwort "Basta-Politik" ein; er war ja auch nicht gemeint: Anton Reger, der Erste Bürgermeister, bestätigte Tralmers Feststellung, dass es den Albstädtern besser gehe als je zuvor; als Sportsfreund freut er sich besonders auf die Mountainbike-WM 2020 in Albstadt – und auf großzügige Förderung des Bundes. Stephan Mayer, der Ehrengast des Abends, ist als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium auch für den Sport zuständig, und ließ sich nicht lumpen: "Maximalförderung 150 000 Euro – die müssten drin sein!"

Beim Überbringen guter Nachrichten mochte Thomas Bareiß, Wahlkreisabgeordneter und seinerseits Staatssekretär, nicht hintanstehen: Er versprach, dass das Planfeststellungsverfahren für die Lautlinger Ortsumgehung im kommenden Sommer anlaufen werde, räumte allerdings auch ein, dass andere mit ähnlichen Prognosen schon auf die Nase gefallen seien, unter anderem vor acht Jahren der frühere Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt.