Albstadt Die Stiftung ist gegründet

Das Schwarzwald-Kammerorchester musizierte in der folgenden Orchestersuite in D-Dur auf hohem Niveau: Das Tempo der berühmten "Air" war sehr langsam, die schnellen Sätze voller Energie und Lebendigkeit. Der erste Teil des Weihnachtsoratoriums erfüllte alle Erwartungen der Zuhörer. Julia Werner, Alt und Christoph Schweizer, Bass, sangen die Arien klangschön und mit perfekter Artikulation; der Rolle des Evangelisten verlieh Jo Holzwarth Leben. Und so wurden auch Kantor Schwarz beim anschließenden Buffet Dank und Anerkennung zuteil – nicht nur für einen festlichen Ohrenschmaus, sondern für seinen Beitrag zur Stiftungsgründung, welche in Ebingen die Zukunft der Kirchenmusik langfristig sichert.