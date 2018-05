Albstadt Die Sonne macht die Autos mobil

Hannes Schurr und Alexandra Kischkel-Bahlo erwarteten Brigitte Wilke und ihre Klasse und erklärten den Kindern, dass Pflanzen ihr Leben lang das Sonnenlicht nutzten, um Energie herzustellen. Das Chlorophyll erzeuge Zucker, also Energie für die Pflanze. Das Sonnenlicht wiederum speiste die Solarzelle, welche die Kinder mit Kabeln am Motor verbunden hatten, und erzeugte Strom. Hochkonzentriert hatten die Kinder die kleinen Geräte zurecht gesägt und geschraubt, wobei ihnen die Eltern beim Montieren der Kabel an der Solarzelle und am Motor halfen. So entstanden fantasievolle bewegliche Windräder, Blumen und Autos, welche die Kinder sofort im Sonnenlicht ausprobierten, und es kam buchstäblich Bewegung in die Sache.