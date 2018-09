Albstadt Die Sinnfrage auf acht mal sieben Metern

Um das Thema Wissen geht es beim dritten Motiv, einem Bücherstapel, der sich wie der Turm zu Babel immer höher bis in die Unendlichkeit windet. "Wissen alleine führt nicht zu Erkenntnis", betont Schlagenhauf, "zur Theorie muss die Praxis hinzukommen". Vermittler zwischen dem Bücherwissen und der praktischen Erfahrung ist der auf einem Ast sitzende Affe in der Bildmitte – auch er ein Äquilibrist. Er hält in seiner linken Pfote das Modell eines Segelschiffs, ­Sinnbild von Aufbruch und Forscherdrang, und in der rechten Hand jenen Faden, der ein Motiv mit dem anderen verknüpft. Und dann ist da noch die Luftballontraube. Sie steigt nicht etwa nach oben auf, sondern sinkt zu Boden – ein Hinweis auf die Banalitäten des Lebens, an denen die Ausbruchsversuche so gerne scheitern.