Auf Einladung des Schwäbischen Albvereins haben die "Schrillen Fehlaperlen" aus Neu­fra in der ausverkauften Onstmettinger Festhalle ihr aktuelles Programm "Friede, Freude, Pustekuchen" präsentiert und 400 Zuschauer mit Witz, Charme und Gesangs bestens unterhalten. Während der zweistündigen Vorstellung wurden die Zwerchfelle der Gäste dauerstrapaziert; am Ende bedankten sie sich dafür mit "Standing Ovations" bei den "Fehlaperlen". Ihre Zugabe gaben sich die fünf Damen aus dem Fehlatal nicht auf der Bühne, sondern bei einem Bad in der Menge, das die Stimmung noch weiter anheizte. 2016 hatte der Albverein Heinrich del Core aus Rottweil eingeladen, jetzt waren die "Perlen" zu Gast im Talgang – im Onstmettinger Albverein ist bereits ausgemacht, dass auch 2020 wieder Comedy vom Feinsten auf dem Programm stehen wird. Foto: Bitzer