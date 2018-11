Albstadt Die Schönsten der Schönen

Albstadt-Lautlingen. Superlative gibt es viele im Alpinismus. Die Aufzählung der schönsten Berge der Welt nimmt schier kein Ende. Aber es gibt nur ein Matterhorn. Tatsächlich?

Hans Kammerlander gehört zu den außergewöhnlichen Bergsteigern der Gegenwart. Er hat zwölf der vierzehn Achttausender bestiegen und als erster die Seven Second Summits – die zweithöchsten Gipfel auf allen Kontinenten – bezwungen. Fast drei Jahrzehnte war Kammerlander jedoch auch Teil einer Maschinerie im Profi-Alpinismus, getrieben von immer neuen Projekten, verstrickt in einen zuweilen unheilvollen Wettlauf, in dem sich eine Generation von Höhenbergsteigern zu immer neuen Höchstleistungen angetrieben hat.

Daran hat sich inzwischen einiges, wenn nicht alles geändert. "Ich habe mich auf die Suche nach den schönsten Bergen gemacht", sagt Kammerlander. Und weil Schönheit allein im Auge des Betrachters liegt, ist es natürlich eine durchaus subjektive Auswahl. "Nachdem ich die Seven Second Summits hinter mir hatte und dabei wieder nur auf die Höhe geschaut wurde, wollte ich etwas machen, das ich allein bestimmen kann", sagt er heute. Viele Berge ähneln dem Matterhorn in der Schweiz. Der Shivling in Nordindien, die Ama Dablam unweit des Mount Everest in Nepal, der Mount Assiniboin in den kanadischen Rocky Mountains, der Stetind in Norwegen, der Mount Belalakaja in Russland.