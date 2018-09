Das Personalkarussell hat sich auch zu Beginn dieses Schuljahres an der Schlossberg-Realschule in Ebingen gedreht: Vor den Sommerferien verabschiedete Schulleiterin Ute Leins zusammen mit ihrem Kollegium insgesamt acht Lehrer. Zum neuen Schuljahr freuten sich die Schulleitung und das Kollegium darüber, dass die Schule personell mit sieben neuen Lehrern wieder gut versorgt sei. Zum ersten Schultag haben ihren Dienst an der Schlossberg-Realschule (von links) Sabrina Boss (Deutsch, Geschichte, katholische Religion), Tanja Fredrich (Englisch, Erdkunde, evangelische Religion), Cornelia Schiele (Deutsch, Mathematik), Matthias Raidt (Mathematik, Erdkunde Geschichte), Wolfgang Poppel (katholische Religion), Peter Winterle (Mathematik, Technik, Sport) und Katja Kuhn (Englisch, Biologie, Technik, Kunst) begonnen. Foto: Leins