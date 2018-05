Albstadt Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter

Schriftführer Thomas Hugger erinnerte in seinem Bericht an den von Roland und Elfriede Nell organisierten Ausflug ins Thanheimer Tal, diverse Ausschusssitzungen, die Feierstunde am Volkstrauertag und die gut besuchte Weihnachtsfeier.

In seiner Eigenschaft als Kassierer erstattete Roland Nell den Kassenbericht,und der stellvertretende Ortsvorsteher Jürgen Kurz überbrachte die Grüße der Ortsverwaltung und dankte dem VdK für seine Dienste an der Allgemeinheit. Josef Schäfer, der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende, teilte mit, dass das ihm unterstellte Beratungsbüro in Ebingen sehr stark frequentiert werde und eine zweite Beratungskraft hinzugezogen werden musste, um allen Ansprüche gerecht zu werden.

Es folgten die Wahlen. Roland Nell, seit 18 Jahren im Amt, bleibt Vorsitzender und dazu auch noch Kassierer, Monika Bauerochse seine Stellvertreterin sowie Frauenbeauftragte des VdK Onstmettingen und Thomas Hugger Schriftführer. Als Beisitzer amtieren Gerlinde Hugger, Elisabeth Seemann, Inge Metzger, Rainer Schmidt und Roland Sauter; die Kasse prüfen Inge Metzger und Elisabeth Seemann.