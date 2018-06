Albstadt Die Schatzsuche endet wahrlich märchenhaft

Bei herrlichem Sommerwetter war das Team um Jugendleiterin Nina Müller mit den Jüngsten des Sportvereins auf märchenhafter Schatzsuche unterwegs.

An Rastplätzen machten sie Halt und lasen einige der bekanntesten Märchen vor, welche die Kinder in spielerischen Aufgaben nacherlebten. Am Ende freuten sich die Schatzsucher über ihre märchenhafte Beute.

Die Älteren waren als Detektive auf der Spur des verborgenen Schatzes von Opa Fabian unterwegs. Mit Hilfe von GPS fanden sie weitere Hinweise, die letztlich das Rätsel und den Standort preisgaben. Bei Grillwurst und Stockbrot ließen alle dann den aufregenden Jugendtag ausklingen.