Albstadt Die Qualität ist nun besiegelt

Albstadt/Sigmaringen. Eine Gutachtergruppe, bestehend aus Vertretern anderer Hochschulen, Studierenden und der Industrie, hatte zuvor bei mehreren Vor-Ort-Begehungen und mit Hilfe ausführlicher Dokumentationen die Qualität der Lehre an der Hochschule begutachtet. Danach vergab die Akkreditierungskommission ihr Qualitätssiegel.

Mit der formellen Zertifizierung ihres Qualitätsmanagementsystems erwirbt die Hochschule das Recht, denjenigen ihrer Studiengänge das Siegel des Akkreditierungsrats zu verleihen, die nach der Systemakkreditierung eingerichtet werden oder bereits einer internen Qualitätssicherung nach den Vorgaben des akkreditierten Systems unterzogen wurden. Bis Anfang 2019 müssen noch einige Auflagen erfüllt werden, aber prinzipiell ist die Systemakkreditierung vollzogen und sechs Jahre lang valid, nämlich bis zum 30. September 2024.

An der Hochschule war die Systemakkreditierung eines der größten Projekte der vergangenen Jahre; sie kann nun an ihren vier Fakultäten einheitliche Qualitätsstandards garantieren und erhöht ihre Handlungsfähigkeit bei der Zulassung und Weiterentwicklung von Studiengängen. Laut dem Urteil der Gutachtergruppe hat die Hochschule ihre Qualitätsziele breit in der Institution und in ihrem aktuellen Struktur- und Entwicklungsplan verankert und besitzt – so das Gutachten – "sehr engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das QM-System nach innen und außen mittragen, leben und weiterentwickeln".