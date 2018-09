Albstadt Die Post macht es sich einfach

Aber man kann es ja auch einfacher machen, in dem man Brief-Post-Filialen einfach schließt und in Außenbezirke verlegt, Wertzeichenautomaten an zentraler Stelle entfernt und Briefeinwurfkästen entfernt. So fällt erst gar keine Briefpost an. Sollen die Menschen doch ein DE-Mail-Konto einrichten. Doch was ist mit den Menschen, welche Smartphone oder App nicht bezahlen wollen oder können?

Egal. Sollen sie doch auswandern – etwa in die Staaten, die Platz haben, weil deren Bevölkerung nach Deutschland drängt, um zum Beispiel bei der Post Briefe zustellen zu dürfen? Die Post ist nicht nur ein privates Wirtschaft unternehmen, wie es die Politik einem so gerne suggerieren will – die Post ist auch eine Verpflichtung des Staates, seinen Bürgern freie Kommunikationswege zu garantieren.

Und wenn das mit derzeitigen Gesetzen und Verordnungen nicht geht, so hat die Politik, im Auftrag der Wähler und anderer Bürger entsprechende Verordnungen und Gesetze zu schaffen. Politik, die nur noch für Lobbys arbeitet, ist nicht die Politik der Bürger, für welche die Politiker gewählt werden.