Albstadt Die Philharmoniker im Kino

Albstadt. Die Berliner Philharmoniker kehren damit in der Saison 2017/2018 mit zwei besonderen Live-Übertragungen auf die Kinoleinwand zurück. Mit Sir Simon Rattle und der gefeierten Mezzosopranistin Joyce DiDonato als Stargast startet die Kino-Saison am Sonntag, 31. Dezember, Silvester, um 17 Uhr mit einem glamourösen Programm im traditionellen Silvesterkonzert.

Simon Rattle stimmt im Silvesterkonzert, seit jeher einer der Konzerthöhepunkte jeder philharmonischen Saison, mit einem schwungvollen Programm auf einen rauschenden Jahreswechsel ein. Solistin Joyce DiDonato wird dabei in opulent und farbenreich orchestrierten Liedern von Richard Strauss zu erleben sein. Darüber hinaus auf dem Programm stehen Antonín Dvoráks "Konzertouvertüre Karneval" und der "Pas de deux" aus "Apollon musagète" von Igor Strawinsky.

Aus Musicals von Leonard Bernstein gibt es die "3 Dance Episodes" aus "On the Town" sowie "Take Care of this House" aus "1600 Pennsylvania Avenue", ebenfalls mit Joyce DiDonato. Der Abend schließt mit der Suite aus dem Ballett "Das goldene Zeitalter" von Dmitri Schostakowitsch.