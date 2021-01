Albstadt Die Partei zusammenführen und das Profil stärken sind die Aufgaben

Laschets Rede hat Schroft anders wahrgenommen als die seiner Mitbewerber Merz und Röttgen: "Er hat stark auf das Thema Vertrauen gesetzt, die anderen mehr auf konkrete Themen, und die richtige Rede zur richtigen Zeit gehalten, um die Delegierten auch emotional anzusprechen und für sich zu gewinnen."

"Mit Armin Laschet als Parteivorsitzenden ist die CDU gut aufgestellt", findet Norbert Lins, Europaabgeordneter aus Pfullendorf, räumt aber ein, dass Laschet nicht sein Wunschkandidat gewesen sei und er Merz von Anfang an unterstützt habe: "Wir können als große Volkspartei dankbar sein, dass wir eine Auswahl unter drei höchst qualifizierten und geeigneten Kandidaten hatten."

Widmann-Mauz: Laschets Rede bewegt

"Mit Armin Laschet an der Spitze steht die CDU für die Freude am Gestalten, das Selbstbewusstsein, Bewährtes zu erhalten und gleichzeitig für die Lust, Neues auf den Weg zu bringen", so Annette Widmann-Mauz, Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Tübingen/Hechingen und Staatsministerin, die selbst ins CDU-Parteipräsidium gewählt wurde. Laschet habe eine bewegende Rede gehalten und in Nordrhein-Westfalen Wahlversprechen umgesetzt. Großen Respekt spricht Widmann-Mauz den unterlegenen Kandidaten Merz und Röttgen aus. Laschet stehe für eine CDU, "die auf Ausgleich setzt und Polarisierung und Spaltung entschieden entgegentritt. Darum traue ich ihm auch die Kanzlerkandidatur zu."

"Es gab drei gut wählbare Kandidaten, was für die Stärke der Union spricht", kommentiert Roland Tralmer, CDU-Stadtverbandschef in Albstadt: "Mein persönlicher Favorit war eindeutig Friedrich Merz, da mir klare wirtschaftspolitische Aussagen und eine wertkonservative Ausrichtung wichtig sind." Doch das Mehrheitsvotum der Delegierten gelte es zu respektieren: "Ich bin sicher, dass auch Armin Laschet eine gute Figur im Amt abgeben wird." Dessen wichtigste Aufgabe sei es zunächst, die Partei zusammenzuführen und auch den Unterstützern der anderen beiden Kandidaten ein inhaltliches Angebot zu machen. Tralmer hofft, dass auch deren Unterstützer "sich jetzt erst recht in der Union engagieren und inhaltlich einbringen". Deren Markenkern gelte es wieder deutlicher sichtbar zu machen, was für Laschet, der ja der Bundesregierung nicht angehöre, eine große Chance sei, "die er hoffentlich nutzen wird": Gutes Regieren im Alltag und in der Pandemie sei das eine, "zum anderen brauchen wir aber wieder mehr kontroverse inhaltliche Diskussionen und Öffnung nach außen. Die Partei muss inhaltlich und strukturell reformiert werden, wenn wir Volkspartei bleiben wollen. Der digitale Parteitag war ein guter Auftakt dafür, diesen Weg muss Laschet fortsetzen."

"Drei überzeugende und kompetente Kandidaten standen für den Parteivorsitz zur Wahl", meint Dörte Conradi, Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Burladingen: "Ich gratuliere Armin Laschet und wünsche ihm und seinem Team für die anstehenden Herausforderungen und sicherlich nicht einfachen Aufgaben alles Gute und viel Erfolg." Sie würde es begrüßen, wenn die Mitbewerber sich weiter aktiv an herausgehobener Stelle einbrächten und der neue CDU-Parteivorstand auch jene Mitglieder einbinde, die andere Präferenzen im Hinblick auf den Parteivorsitz hatten. Die "K-Frage" sieht Conradi "mit der Wahl Laschets zum CDU-Parteivorsitzenden noch nicht zwangsläufig entschieden".

Bareiß: Ich sehe positiv in die Zukunft

Hermann Schwendemann, sechs Jahre lang CDU-Vorsitzender in Hechingen und Vorstandsmitglied im CDU-Stadtverband, "weiß zwar, dass auch im Hechinger Ortsverband eine Mehrheit für Friedrich Merz geschwärmt hat, aber ich selber bin froh, dass Armin Laschet gewählt wurde", sagt er: "Er war schon immer einer meiner Lieblingspolitiker, weil er die volle Breite der CDU abbildet. Aber ich verstehe auch die Merz-Anhänger, weil der dessen klare Linie in der Wirtschaftspolitik sehr konsequent ist, der hängt sein Mäntelchen nicht in den Wind."

Thomas Bareiß, Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Zollernalb/Sigmaringen und Staatssekretär, freut sich über seine Wahl in den Bundesvorstand: "Es kommen spannende Monate und besonders wichtige Entscheidungen", sagt er mit Blick auf die Landtagswahl im Frühjahr und die Bundestagswahl im Herbst: "Bundeskanzlerin Angela Merkel hört auf, und wir werden mit einem neuen Kanzlerkandidaten antreten."

Die CDU Baden-Württemberg habe mehrheitlich Friedrich Merz unterstützt, aber es nütze nichts, zurück zu schauen: "Armin Laschet kenne ich schon länger und traue ihm zu, dass er das neue Amt sehr gut machen wird. Ich schätze die Zusammenarbeit mit ihm sehr. Er hat bewiesen, dass er unterschiedliche Strömungen und Meinungen der Partei zusammen bringen kann, ist Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes und regiert zusammen mir der FDP sehr erfolgreich. Ich sehe positiv in die Zukunft."

Die Landtagsabgeordnete und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sowie der Balinger Stadtverbandsvorsitzende Joachim Rebholz beurteilen die Wahl wie folgt: "Wir hatten ein hervorragendes Bewerberfeld. Die CDU Zollernalb und Balingen hat sich ja im Vorfeld für Merz ausgesprochen." Zum Thema Kanzlerkandidat gebe es nun Gespräche.