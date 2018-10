Albstadt Die neue Generation von Junior-Coaches

Albstadt-Onstmettingen. Das Projekt "DFB-Junior-Coach" an der Schillerschule, an dem unter der Anleitung Jan Wachsmuths vom Württembergischen Fußballverband, 18 Jugendliche aus umliegenden Schulen teilgenommen haben, ist abgeschlossen. In Praxis- und Theorieeinheiten lernten die Schüler, wie man als Trainer arbeitet und anderen Jugendlichen und Kindern das Fußballspielen beibringt. Die Einheiten thematisierten Stationen-Training, altersgerechtes Trainieren und Spielen sowie das Leiten einer Gruppe. Dabei legt der Deutsche Fußball-Bund nicht nur Wert auf das fußballerische Wissen, sondern vor allem auf die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen.