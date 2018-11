Albstadt Die neue Baustelle heißt Koi-Teich

Albstadt. Als der Ebinger Innenstadttunnel gegraben wurde, da hieß er "Tunnelmann", und wann immer die Stadt ihre Fußgängerzonen sanierte, war "Löchermann" Herbert Lorenz zugegen. 33 Jahre lang stand er in Diensten der Stadt Albstadt, und zwar immer an der Front: Wenn es galt, verärgerten Bürgern zu erklären, warum es am sinnvollsten sei, den Verkehr so umzuleiten und nicht anders, wenn verstörte Geschäftsleute, vor deren Ladentür sich die Erde aufzutun drohte, wissen wollte, wie die Kundschaft denn jetzt zu ihnen gelangen sollte, wenn ein Kompromiss oder ein Termin zwischen Pflasterlegerkolonne und Anwohnern ausgehandelt werden musste, dann war niemand besser geeignet, zu vermitteln, als Herbert Lorenz.

Ihm vertrauten die Leute, er sprach ihre Sprache und wusste wie kein anderer die Balance zwischen Überredung und Konzilianz zu halten, Verständnis für Notwendigkeiten zu wecken und die Emotionen zu beruhigen.

Herbert Lorenz stammt aus Rulfingen bei Krauchenwies, das Metier des Tiefbautechnikers hat er am Sigmaringer Wasserwirtschaftsamt erlernt. Die nächsten Stationen seiner Berufslaufbahn hießen Veringenstadt und Jungnau.