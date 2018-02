Albstadt Die nächste Station heißt jetzt Bietigheim

Die jungen Vertreter der Musik- und Kunstschule Albstadt starteten diesmal in den Kategorien Duo-Kunstlied, Klavier vierhändig, Sologitarre und "Duo Klavier und ein Streichinstrument". Laura Louisa Scharlach trat gleich viermal an: In der Kategorie Duo-Kunstlied und der Altersgruppe drei erzielte sie zusammen mit Nachwuchspianistin Emma Maurer von der Jugendmusikschule Balingen 22 Punkte und einen ersten Preis. Bei ihren anderen drei Auftritten spielte sie selbst Klavier: Zusammen mit Laetitia Knosp, Sängerin aus der Altersgruppe drei, und mit Emilia Carlotta Rudnitzki, Violinistin in der Altersgruppe zwei, brachte sie es auf jeweils 24 Punkte, im Duo mit Vinzent Schuler, Cellist aus der Altersgruppe drei, erzielte sie sogar 25 Punkte. Das waren drei erste Preise – und drei Fahrkarten nach Bietigheim-Bissingen, wo der Landeswettbewerb ausgetragen wird.

In der Kategorie Klavier vierhändig traten in der Altersgruppe 1a die Schwestern Annika und Caroline Neuscheler an – 24 Punkte und ein erster Preis belohnten ihre Leistung. Annika errang sich zudem gemeinsam mit ihrem Bruder Philipp 23 Punkte und einen weiteren ersten Preis in der Altersgruppe 1b. Allein aus Altersgründen dürfen beide Duos noch nicht zum Landeswettbewerb.

In der Kategorie Sologitarre holte Aaron Grundmann in der Altersgruppe 1b 20 Punkte und einen zweiten Preis – das ist umso bemerkenswerter, weil Aaron bisher in einer Zweiergruppe unterrichtet wird. In der Altersgruppe zwei der Sologitarristen errang Robert Dig 21 Punkte und einen ersten Preis; in der Altersgruppe 1b der Kategorie "Klavier und ein Streichinstrument" sicherten sich Katharina Froneck von der Jugendmusikschule Balingen und Violinistin Johanna Kiesinger ebenfalls einen ersten Preis – für den Landeswettbewerb sind auch sie noch zu jung.