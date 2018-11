Albstadt "Die Musik kennt keine Grenzen"

Albstadt-Truchtelfingen. "Musik öffnet unser Herz und führt uns zum Lob Gottes" sagte Pfarrer Christoph Grosse in seiner Begrüßungsansprache – und erinnerte am Jahrestag des Weltkriegsendes noch an eine andere Qualität von Musik: "Sie kennt keine Grenzen."

Wobei an diesem Abend nicht der Kunstgenuss im Vordergrund stand, sondern Friedrich Silchers Appell "Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!". "Wir kommen aus der harten Welt in dieses Haus der Stille, zu hören auf das Wort des Herrn, denn das ist Gottes Wille" – so heißt es im Chorlied von Klaus Heizmann, mit dem die Sänger das Programm eröffneten. Auch Eduard August Grells harmonisches "Herr, deine Güte" und Ernst Heinrich Gebhardts "Herrscher der Ewigkeit" waren Loblieder im Silcherschen Sinne; ihnen folgten zeitgenössische Werke, nämlich Albert Freys "Herr, ich komme zu dir" und "Alle Tage, alle Nächte" von Manfred Siebald – der große Chor zeigte damit, dass er auch "Liedermachersongs" kann. Jeremiah Clarkes berühmte Trumpet Tune in D-Dur unterlegte er anschließend mit dem Liedtext "Singet froh, wir haben Grund zum Danken".

Schon mehrmals haben die beiden Kirchenchöre aus Truchtelfingen und Bitz sich zusammengetan – die beiden Chorleiter Christoph John und Oliver Geiger pflegen eine gute Zusammenarbeit. Der diplomierte Organist Geiger, der an diesem Abend die Gesamtleitung innehatte, steuerte ein von ihm selbst komponiertes "Cantabile" bei, dessen Harmonien Assoziationen an Filmmusiken von Ennio Morricone weckten. Begeisterung weckten auch die Gastmusiker vom Gymnasium Ebingen. Das aus Sarah Schumacher und den Lehrern Beate Märklin, Christoph John und Stefanie Doldinger bestehende Flötenensemble spielte Auszüge aus Georg Friedrich Händels Wassermusik, das bekannte Menuett von Luigi Boccherini sowie Werke von Johann Sebastian Bach und seinem Tiroler Zeitgenossen Benedikt Anton Aufschnaiter und beeindruckte dabei durch präzise Zusammenspiel und stupende Fingerfertigkeit – zumal Sarah Schumacher, Schülerin und vielfache Preisträgerin von "Jugend musiziert", wusste auf der Sopranblockflöte zu brillieren.