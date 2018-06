Albstadt Die Möglichmacher am Werk

Albstadt-Ebingen. "Im Juni 2019 wird der Sommerempfang der Hochschule Albstadt-Sigmaringen hier stattfinden", verkündete eine freudestrahlende Rektorin Ingeborg Mühldorfer, als sie am Mittwoch mit Kanzlerin Bernadette Boden und Hermann Zettler, Leiter des Amtes für Vermögen und Bau Ravensburg, den "ersten Bauabschnitt der Brandschutzsanierung im Nordteil des Haux-Gebäudes" eröffnete, wie es offiziell heißt.

Die Räume, in denen die Gäste – darunter die gesamte Albstädter Stadtspitze, am Bau Beteiligte und Mitarbeiter der Hochschule, allen voran Knut Kliem, die "gute Seele des Haux-Gebäudes" – feierten, haben mehr als eine Brandschutzsanierung durchgemacht: Helle, moderne Räume mit viel Licht, das durch bodentiefe Fensterfronten fällt, modernster Präsentationstechnik –­ Kanzlerin Boden probierte sie gleich aus und zeigte alte Bilder der einstigen Fabrik – sowie mit warmen Holzfronten und kühlen Beton-Elementen – sind auf rund 1000 Quadratmetern Nutzfläche entstanden. Seminarräume und Vorlesungssäle – die beiden im Erdgeschoss lassen sich nach Bedarf abtrennen oder fusionieren – sowie Sanitär- und Technikräume sind entstanden. Zwar nicht in der veranschlagten Bauzeit von Sommer 2016 bis August 2017 – die Insolvenz einer Baufirma und die gute Konjunktur am Bau waren schuld. Dafür aber wird die Bauherrin, das Ravensburger Amt für Vermögen und Bau, den Kostenrahmen von vier Millionen Euro einhalten.

Die Liste derer, denen Ingeborg Mühldorfer dankte, war lang, und neben Knut Kliem stand Bernadette Boden ganz oben: Weil sie sich sehr stark dafür engagiere, die Hochschule attraktiver zu machen, und "Dinge ermöglicht", anstatt sie aus finanziellen Gründen auszubremsen.