Sie interpretieren, sie improvisieren – und sie brillieren dabei, und zwar gehörig: Die "Mauldäschle" haben den Gästen von "Josis Klause" neben der Ebinger Martinskirche einen wahrlich vergnüglichen Abend bereitet und unter der Leitung von Ute Krause (unten rechts) allerhand Überraschungen serviert. Wie klingt es, wenn Akteure aus einer beliebigen Zeitschrift vorlesen und sich dabei an die vom Publikum gewünschte Gefühlslage – Hass, Euphorie und Melancholie halten müssen? Wie bringt man eingesagte Begriffe wie Qualle, Swingerclub und Korkenzieher in einer möglichst glaubhaften Geschichte unter? Und wie hört es sich an, wenn eine Sängerin, die überhaupt nicht Spanisch spricht, ein Lied über den mexikanischen Vulkan Popocatepetl singt – übersetzt von einer Dolmetscherin, die der Sprache ebenso wenig mächtig ist und deshalb um so mehr Gestik einsetzen muss? Die Zuschauer jedenfalls bogen sich vor Lachen, und aus vielen von ihnen sind an diesem Abend im Handumdrehen neue Fans des Improvisationstheaters "Mauldäschle" aus Albstadt geworden. Fotos: Eyrich