Albstadt Die Jungen packen an

"Jusos packen an" heißt eine Aktion, die Lara Herter, SPD-Stadträtin in Albstadt und Kreisvorsitzende der Jungsozialisten Zollernalb, ins Leben gerufen hat. Das gilt nicht nur für die Arbeitseinsätze, welche die Jusos ins Tierheim, in den Tafelladen und an andere wichtige Einrichtungen führte und in denen sie einen Tag lang mitgearbeitet und den Mitarbeitern zugehört haben. Es gilt auch für das vielleicht wichtigste Ereignis des Jahres 2019 in Baden-Württemberg: die Kommunalwahlen.