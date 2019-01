Albstadt Die Jugendkapelle steht an erster Stelle

Bantle geht mit einstimmigem Votum bereits in seine achte Amtszeit. Im Rückblick ging er auf die Situation des musikalischen Leiters zu Beginn des Vorjahres ein. In einer Auszeit von Reiner Hagg sprangen Nadine Eppler und Vizedirigent Peter Buck ein, durch deren Einsatz, für den ihnen Bantle dankte, die damaligen Auftritte problemlos gemeistert werden konnten.

Erfreulich aus Sicht Harald Bantles ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der Jugendkapelle, welche die Hauptversammlung musikalisch eröffnet hat. Jugenddirigentin Nadine Eppler engagiere sich hier besonders stark, "in kleinen Schritten müssen wir wieder versuchen, Kinder dazu animieren, ein Instrument zu erlernen". Nur so könne ein Fortbestehen der Kapelle gesichert werden.

Neben einem Jugendkonzert in Lautlingen war das gemeinsame Projekt der vier Musikvereine Pfeffingen, Margrethausen, Lautlingen und Laufen unter dem Motto "Eyachtalkids – wir spielen die Hits" im Oktober in Laufen der Höhepunkt. Wie es mit dem Projekt weitergehe, entscheide sich in den nächsten Wochen.