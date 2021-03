1 Carina Neumann nimmt auch per Video Kontakt zu den Jugendlichen auf.Foto: Hofmann Foto: Schwarzwälder Bote

Kinder- und Jugendbüro: Carina Neumann übernimmt Albstadts Jugendbeteiligung / Im Förderprogramm

In Zeiten der Pandemie muss auch Albstadts Jugendbeteiligung neue Wege beschreiten. Das tut sie – und zwar in mehr als einer Hinsicht.

Albstadt. Seit April 2020 gehört Carina Neumann, vormals zuständige Frau für die offene Jugendarbeit in Meßstetten, zum Team des Kinder- und Jugendbüros Albstadt – und seit Anfang Februar kümmert sie sich als Nachfolgerin von Lea Türmer um die Jugendbeteiligung in Albstadt.

Dabei betritt sie notwendigerweise Neuland: In Zeiten von Corona lassen sich die gängigen Konzepte nur schwer umsetzen; Jugendforumssitzungen etwa sind zurzeit keine Option. Die Alternative heißt Onlinepräsenz – in der Digitalisierung sieht die neue Jugendbeteiligungsbeauftragte eine Chance, den jungen Albstädtern mit ihren Anliegen, Wünschen und auch gegebenenfalls auch mit ihrer Kritik an Albstadt weiterhin Gehör zu verschaffen und Mitbestimmung zu ermöglichen.

Dabei sind die Sozialen Medien und verschiedene Online-Plattformen die Mittel der ersten Wahl, um Beteiligungsprozesse in Gang zu bringen und am Laufen zu halten. Die 27-jährige Sozialpädagogin nutzt vor allem Instagram, PLACEm und die eigens für diesen Zweck entwickelte Internetseite, um sich mit ihrer Klientel auszutauschen, die jungen Leute über verschiedenste Dinge zu informieren, Umfragen zu veranstalten, Abstimmungen zu organisieren und Diskussionen über Beteiligungsprojekte anzustoßen und zu führen.

Die Landtagswahlwird per Video erklärt

Ein Beispiel: Kurze Videos erklären die Landtagswahlen in Baden-Württemberg; außerdem können alle Jugendlichen an der U18-Wahl teilnehmen und in Kooperation mit dem Ebinger Jugendcafé Hölzle und dem Jugendtreff Tailfingen über ein Online-Tool ihrer Partei die Stimme geben.

Neue Ideen und Konzepte allein genügen allerdings nicht – es bedarf auch der finanziellen Mittel, um sie umzusetzen. Das weiß Carina Neumann und hat sich deshalb beizeiten um Projektgelder bemüht – und gleich einen Erfolg eingefahren: Seit Ende 2020 ist die Stadt Albstadt Förderkommune des Programms "Jugend BeWegt – Politik konkret: lokal. wirksam. vernetzt." der Jugendstiftung Baden-Württemberg.

Dank diesem neuen Status stehen Carina Neumann und der Albstädter Jugendbeteiligung finanzielle Mittel und ein persönlicher Coach für ihre ehrgeizigen Ziele zur Verfügung.